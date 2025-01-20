Развеяны 2 популярных мифа о фитнесе

Эксперт Эдуард Каневский развеял два популярных мифа о фитнесе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, во-первых, Каневский назвал ошибочным мнение о том, что ходить в тренажерный зал можно только после похудения. Он отметил, что к вопросу нужно походить комплексно: корректировать питание, добавлять регулярные кардиотренировки и занятия в тренажерном зале. При этом, подчеркнул специалист, можно одновременно похудеть и набрать мышечную массу, но для этого необходимо грамотно сочетать виды тренировок.

Во-вторых, Каневский опроверг тот факт, что во время занятий жир превращается в мышцы, а при прекращении тренировок происходит обратный процесс. "Наличие жировой массы никак не связано с ростом мышцы. Более того, это совершенно разные органические соединения", - объяснил он.