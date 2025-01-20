Какие лекарства вызывают проблемы с сердцем?

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о лекарствах, которые могут негативно влиять на здоровье сердца.

Какие препараты могут повлиять на сердце?

Доктор Мясников отметил, что некоторые препараты, применяемые для лечения онкологических заболеваний, способны вызывать сердечные заболевания, сообщает Day.Az.

"Существуют противораковые антибиотики, которые обладают сильным кардиодепрессивным действием. Врачи об этом знают, но в некоторых случаях их применение неизбежно, так как определенные опухоли реагируют только на эти препараты", - пояснил врач.

Антибиотики, представляющие риск

Кроме того, Александр Мясников обратил внимание на риск для сердца, связанный с приемом таких антибиотиков, как азитромицин и кларитромицин. По его словам, эти препараты могут спровоцировать проблемы с сердечно-сосудистой системой, особенно при длительном применении.