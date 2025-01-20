Названы вкусные продукты для похудения

Российский терапевт Екатерина Ладыгина назвала продукты, которые помогут быстро и безопасно избавиться от лишнего веса.

Она поделилась советами о натуральных жиросжигателях, которые не только эффективны, но и вкусны, сообщает Day.Az.

Лимфодренажные напитки: ключ к стройности

Для ускорения процесса похудения Ладыгина рекомендует употреблять лимфодренажные коктейли, которые помогают убрать отеки и сделать фигуру более подтянутой.

Она предложила простой рецепт: на литр питьевой воды добавить сок половины лимона, а также мяту, петрушку, огурец или имбирь по вкусу. Кроме того, отвары из шиповника или брусники, травяные чаи и минеральные воды оказывают аналогичный эффект.

Врач подчеркнула, что такие напитки особенно эффективны в сочетании с гимнастикой, массажами и банными процедурами. Однако при заболеваниях печени, почек, желудка и других внутренних органов их употребление без консультации с врачом может быть небезопасным.

Овощи и фрукты, ускоряющие метаболизм

Ладыгина также выделила овощи и фрукты, которые стимулируют желчеотток и улучшают пищеварение. К таким продуктам она отнесла руколу, ананасы и грейпфруты.

"Эти продукты помогают снизить аппетит и делают пищеварение более качественным", - пояснила врач. Она посоветовала добавлять руколу в каждый прием пищи, а фрукты употреблять не чаще двух-трех раз в неделю.