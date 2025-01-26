Химик рассказал об угрозе посуды из хрусталя для здоровья

Посуда из хрусталя может нести реальную угрозу для здоровья, если использовать ее для хранения и приготовления квашеных и маринованных продуктов, сообщил доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. О потенциальной опасности кухонной утвари из популярного материала он предупредил россиян в беседе с "Лентой.ру", передает Day.Az.

Специалист пояснил, что в хрустале содержится свинец - токсичный металл, который может попадать внутрь организма и накапливаться в костях и тканях, провоцируя анемию, почечную недостаточность, нарушения нервной системы и проблемы с репродуктивной функцией.

"Даже незначительное количество свинца способно вызвать серьезные проблемы со здоровьем, включая отравления. Под воздействием кислотных сред, например, уксуса, свинец постепенно вымывается из хрусталя. Например, квашеная капуста содержит молочную кислоту, которая образуется в процессе ферментации. Эта кислота вступает в реакцию со свинцом, ускоряя его переход в растворимое состояние. Аналогичная ситуация наблюдается и с маринадами, содержащими уксус или другие кислоты", - рассказал эксперт.

Длительное хранение или приготовление квашеных и маринованных продуктов в хрустальной посуде может привести к постепенному накоплению свинца в организме при регулярном употреблении этих продуктов, подытожил он. Химик также отметил, что наиболее уязвимы перед воздействием этого металла дети и беременные женщины.

Для предотвращения рисков, связанных с воздействием свинца, собеседник "Ленты.ру" призвал использовать для маринования и квашения овощей стеклянную, керамическую или эмалированную посуду. Эти материалы, по его словам, не содержат токсичных элементов и полностью безопасны для контакта с пищей.