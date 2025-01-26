Американка стала самым долгоживущим человеком с пересаженным органом свиньи

Гражданка США Тована Луни, которой пересадили свиную почку, прожила с ней уже 61 день и чувствует себя хорошо, чем установила новый рекорд по продолжительности жизни после подобного хирургического вмешательства. Об этом сообщает агентство Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В субботу жительница Алабамы преодолела важный рубеж, став самой долгоживущей женщиной, которой пересадили органы свиньи", - говорится в статье.

В публикации говорится, что удачная операция Луни дает ученым надежду на то, что пересадка органов животных человеку может быть возможной. Уточняется, что предыдущие операции, где пациентам пересаживали два сердца и две почки, не увенчались успехом.

По словам медиков, на данный момент функционирование почек у женщины стабильное. Врачи ожидают, что женщина сможет покинуть больницу примерно через месяц после реабилитации.