Назван способ почти вдвое снизить риск летального исхода при раке

Австралийские ученые из Университета Эдит Коуэн обнаружили связь между физической формой человека и его шансами на выживание при онкологическом заболевании. Результаты исследования опубликованы в научном издании British Journal of Sports Medicine (BJSM), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда проанализировала данные около 47 тыс. пациентов с различными формами и стадиями рака.

Оказалось, что мышечная сила и кардиореспираторная выносливость значительно снижают риск ухода из жизни по любой причине среди онкобольных.

У физически сильных людей в хорошей форме выживаемость при диагностированном раке оказалась на 31-46% выше по сравнению с пациентами со слабыми мышцами и низкой выносливостью.

Защитный эффект от физической подготовки сохранялся даже среди больных на третьей или четвертой стадии рака, снижая риск ухода из жизни по любой причине на 8-46%.

"Результаты показывают, что мышечная сила потенциально может быть использована в клинической практике для определения риска смертности у онкологических больных на поздних стадиях, и, следовательно, упражнения по укреплению мышц могут быть использованы для увеличения продолжительности жизни", - подчеркнули исследователи.