Ученые повысили точность доставки лекарств от рака в организм

Ученые из Городского университета Нью-Йорка и Онкологического центра Memorial Sloan Kettering создали пептиды (цепочки аминокислот), связывающиеся с лекарствами и формирующие наночастицы для точной доставки противораковых препаратов в организм. Об этом сообщает Advanced Science Research Center (ASRС), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Основной проблемой современных систем доставки лекарств является низкая растворимость препаратов и их неэффективная доставка в организм. Часто только 5-10% препарата достигает целевых зон, в то время как большинство теряется при подготовке.

Ученые предложили решение - создание наночастиц, состоящих из лекарства с пептидным покрытием, которые улучшают растворимость, повышают стабильность и оптимизируют доставку в нужные области. Новый метод позволяет достичь загрузки препарата до 98%.

С помощью компьютерного моделирования и лабораторных экспериментов ученые создали наночастицы, которые продемонстрировали более высокую эффективность в лечении лейкемии по сравнению с традиционными препаратами. Этот подход также позволяет использовать меньшие дозы лекарств, что открывает новые возможности для лечения.

Кроме того, пептиды можно настраивать для повышения эффективности различных препаратов, что расширяет их применение в лечении не только рака, но и других заболеваний.

Исследования продолжаются, и ученые активно применяют методы лабораторной автоматизации для совершенствования процесса подбора пептидов. В будущем планируется тестирование нового подхода на более широком спектре патологий.