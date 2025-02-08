Раковые клетки могут «взламывать» иммунные

Ученые из исследовательского института Chiba Cancer Center в Японии установили, что раковые клетки могут "переносить" ДНК своих дефектных митохондрий (энергетических "станций") в Т-клетки, что нарушает их нормальную работу и снижает их способность эффективно атаковать опухоли. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали клинические образцы пациентов с меланомой и немелкоклеточным раком легких. Они использовали передовые методы, включая флуоресцентные репортеры и модели in vitro и in vivo, чтобы изучить, как раковые клетки взаимодействуют с Т-клетками, проникающими в опухоль.

Выяснилось, что раковые клетки могут передавать митохондрии с повреждённой ДНК в Т-клетки, что нарушает их энергетический обмен и снижает их функциональность. Эти дефектные митохондрии подавляют нормальное функционирование Т-клеток, что способствует их истощению и снижению иммунного ответа.

Для передачи митохондрий используются два механизма: нанотрубки, которые создают прямые каналы между клетками, и внеклеточные везикулы, пузырьки, которые захватывают митохондриальную ДНК и переносят ее в Т-клетки. Внутри Т-клеток эти поврежденные митохондрии заменяют здоровые митохондрии, нарушая их работу.

Это открытие также объясняет, почему пациенты с опухолями, содержащими больше митохондриальных мутаций, реже получают пользу от ингибиторов иммунных контрольных точек - методов лечения, которые революционизировали борьбу с раком. Ингибиторы контрольных точек направлены на усиление противоопухолевой активности цитотоксических Т-лимфоцитов, однако при наличии в митохондриях мутаций ожидаемый эффект не достигается.

Ученые испытали новый препарат-ингибитор, блокирующий высвобождение внеклеточных везикул из раковых клеток, и обнаружили, что это значительно уменьшило перенос митохондрий в Т-лимфоциты, восстановив их энергопроизводство и улучшив иммунную функцию.