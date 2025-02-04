Кардиолог подсказал простой трюк для контроля давления

Регулярное употребление зелени и прогулки на свежем воздухе помогут предотвратить скачки артериального давления, считает кардиолог Колумбус Батист. Такой совет он дал в эпизоде подкаста Plant Based News, пишет Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Батист отметил, что всегда рекомендует для здоровья сердца есть капусту, горчицу и любые другие зеленые листовые овощи. "В них содержатся пищевые нитраты, которые действительно могут помочь расширить сосуды и улучшить функцию эндотелия", - объяснил врач.

Батист добавил, что с помощью простого трюка можно добиться максимальной пользы от зелени. "Прогуляйтесь на солнце. Даже небольшое количество солнечного света может высвободить запасы нитратов и поможет улучшить контроль артериального давления", - подсказал он.