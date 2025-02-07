Samsung разработала революционную технологию измерения сахара в крови

Компания Samsung представила революционную неинвазивную систему непрерывного мониторинга глюкозы (СНМГ). Это достижение, долгое время считавшееся "святым Граалем" в области носимой электроники, может существенно повлиять на проблему сахарного диабета в мире. Об этом сообщает издание Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хотя точная дата релиза СНМГ от Samsung не названа, заявления старшего вице-президента компании и руководителя отдела цифрового здравоохранения, доктора Хон Пака, говорят о высокой степени готовности технологии. Доктор Пак подчеркнул, что компания активно работает над алгоритмом, предсказывающим ранние признаки диабета, а также над технологией неинвазивного мониторинга глюкозы и интегрированным в СНМГ рекомендаций по питанию.

В отличие от существующих СНМГ, таких как устройства от Lingo и Dexcom, требующих инвазивного введения сенсора под кожу, разработка Samsung использует оптический метод. Это делает процедуру значительно более комфортной и доступной для широкого круга пользователей.

По словам доктора Пака, новый СНМГ может стать "геймчейнджером" на рынке носимой электроники. Он выразил уверенность в скором завершении разработки.

Некоторые эксперты предполагают, что новая технология может дебютировать уже в этом году, возможно, в составе Galaxy Watch 8 (август 2025 года), хотя не исключено, что запуск может быть отложен до выхода Galaxy Watch 9.