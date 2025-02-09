В экстракте полыни нашли вещества, способные бороться с раком

Ученые из Университета Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах выяснили, что экстракт ароматической травы Artemisia herba-alba (полынь травянистая) может стать эффективным средством в борьбе с колоректальным раком. Результаты исследования опубликованы на научном портале PubMed, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Artemisia herba-alba, широко распространенная в Северной Африке и на Ближнем Востоке, традиционно используется для лечения бронхита, диареи, гипертонии и диабета.

Биохимический анализ экстракта полыни показал, что Artemisia herba-alba содержит активные соединения, которые могут останавливать рост раковых клеток и способствовать их разрушению. Эти эффекты сохраняются независимо от генетических особенностей клеток. Наиболее выраженный терапевтический эффект был достигнут на моделях рака кишечника.

Ученые добавили, что экстракт полыни нарушает клеточный цикл, снижая активность белков, таких как циклин B1 и CDK1, которые важны для деления раковых клеток. Вытяжка из этого растения также содержит вещества, блокирующие путь PI3K/AKT/mTOR, играющий ключевую роль в развитии рака. Эти данные подтверждают потенциальную селективную цитотоксичность экстракта, что делает его перспективным дополнением к традиционным методам лечения онкологических заболеваний.