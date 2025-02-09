https://news.day.az/medicine/1727680.html Доктор Мясников развеял популярный миф о диабете Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" развеял популярный миф о диабете. Выпуск передачи доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Доктор Мясников развеял популярный миф о диабете
Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" развеял популярный миф о диабете. Выпуск передачи доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Доктор опроверг популярное мнение о том, что диабет у родителей всегда гарантирует развитие заболевания у детей. "Не точно, но 40 процентов риска. Если у родителей диабет - 40 процентов, что у вас тоже будет диабет", - объяснил медик.
Специалист рекомендовал людям с наследственной предрасположенностью к диабету в целях профилактики болезни следить за весом, вести активный образ жизни и питаться овощами, фруктами, рыбой и мясом.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре