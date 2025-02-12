Назван неожиданный признак анемии

Внезапное и сильное желание грызть лед может указывать на опасный сбой в организме, предупредил врач общей практики Кунал Суд. Его слова приводит Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Суд утверждает, что тяга к поеданию несъедобных предметов, таких как лед, глина, мел или земля, зачастую указывает на анемию. Он уточнил, что неожиданный симптом появляется при дефиците железа в организме. Другими признаками анемии врач назвал бледную кожу, слабость и подергивания в ноге.

Суд предупредил, если не лечить анемию, она может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. По его словам, из-за нехватки железа снижается иммунитет, человек чаще болеет, выше риск получить осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Наконец, анемия увеличивает вероятность осложнений во время и после беременности, добавил врач.