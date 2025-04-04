Врач объяснил, почему заболевания суставов молодеют

Если раньше артроз, остеохондроз и другие заболевания суставов считались проблемами людей старшего возраста, то сегодня с жалобами на боли в коленях, локтях и спине все чаще обращаются молодые пациенты - даже в возрасте 20-30 лет, рассказал "Газете.Ru" Алексей Репетюк, к.м.н., травматолог, врач по спортивной медицине, доцент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета, амбассадор бренда ПЕРВЫЙ ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН, передает Day.Az.

Одна из главных причин "омоложения" заболеваний суставов - малоподвижный образ жизни.

"Современная жизнь диктует нам сидячий ритм: работа за компьютером, передвижение на авто или общественном транспорте, отдых перед экраном смартфона. В результате - суставы получают минимальную нагрузку, нарушается микроциркуляция крови, хрящевые ткани теряют эластичность и быстрее изнашиваются. Кроме того, отсутствие регулярного движения приводит к атрофии мышечного корсета, который должен поддерживать суставы. Ослабленные мышцы не выполняют свою функцию, а нагрузка полностью ложится на суставные поверхности, ускоряя их разрушение", - объяснил он.

С другой стороны, существует и другая крайность - фанатичное увлечение спортом без учета биомеханики тела. Например, неправильная техника выполнения упражнений, чрезмерный вес на штанге, неподходящая обувь, отсутствие разминки или восстановительных дней приводят к микротравмам хрящей и связок. В результате возникает хроническое воспаление и преждевременный износ суставов.

"Особенно часто с этим сталкиваются молодые люди, которые резко увеличивают нагрузку, вдохновившись идеями фитнес-изменений. Суставы не успевают адаптироваться, что приводит к серьезным проблемам в будущем", - отметил он.

Третья причина - дефицит коллагена и питательных веществ. Коллаген - это основной строительный белок соединительной ткани, из которого на 70% состоят суставные хрящи. Его уровень начинает снижаться уже после 25 лет, а при стрессах, неправильном питании и высоких нагрузках этот процесс ускоряется.

Нехватка коллагена приводит к истончению и разрушению суставных поверхностей, снижению их амортизации и появлению боли.

Четвертая - лишний вес.

"Избыточная масса тела создает колоссальную нагрузку на суставы, особенно на колени, бедра и поясницу. Например, при ходьбе вес в 80 кг создает нагрузку на коленные суставы около 240 кг, а при беге - еще выше. Если вес превышает норму на 20-30%, суставы изнашиваются значительно быстрее, чем у людей с нормальной массой тела. При этом даже небольшая потеря веса (на 5-10%) способна снизить нагрузку и уменьшить болевые ощущения", - объяснил эксперт.

Ревматоидный артрит, псориатический артрит и другие воспалительные заболевания суставов становятся все более распространенными среди молодых людей. А гормоны играют важную роль в регуляции обменных процессов. Например, снижение уровня эстрогенов у женщин приводит к остеоорозу и ухудшению состояния соединительной ткани, а дефицит тестостерона у мужчин - к снижению плотности костей и ослаблению мышц.

Чтобы замедлить износ суставов и сохранить их здоровье, необходима регулярная физическая активность. Полезны плавание (разгружает суставы и укрепляет мышцы), йога и пилатес (улучшают подвижность суставов), умеренные силовые тренировки (поддерживают мышцы, защищая суставы).

Кроме этого, снижение массы тела даже на 5-7 кг значительно уменьшает нагрузку на суставы и снижает риск их разрушения.

"Рацион должен включать продукты, богатые коллагеном (рыба, говядина, куриный бульон), витамины и минералы (С, D, кальций, магний, цинк), омега-3 жирные кислоты (рыбий жир, льняное масло). Также важно дополнительно принимать гидролизат коллагена I, II, III типов в форме пищевых добавок, чтобы восполнить его дефицит. Такой коллаген легко усваивается организмом в любом возрасте. При этом именно коллаген II типа влияет на уменьшение разрушения матрикса хряща в суставе", - посоветовал эксперт.

Избегайте чрезмерного потребления сахара, трансжиров и обработанных продуктов, которые могут усиливать воспаление в организме. Если у вас уже есть дискомфорт в суставах, лучше не откладывать визит к врачу. Ранняя диагностика (МРТ, анализы на маркеры воспаления) поможет предотвратить серьезные последствия.

"Омоложение заболеваний суставов - тревожная тенденция, связанная с образом жизни, питанием и современными нагрузками на организм. Но процесс износа можно замедлить, если вовремя позаботиться о профилактике: следить за питанием, регулярно двигаться и поддерживать уровень коллагена в организме", - резюмировал врач.