К чему может привести авитаминоз?

Весной многие люди сталкиваются с авитаминозом. Это состояние характеризуется дефицитом витаминов и минералов, что может привести к различным функциональным нарушениям в организме.

Как передает Day.Az, врач общей практики Первого клинического медицинского центра Доброграда Надежда Семина рассказала "Известиям" о причинах авитаминоза, симптомах, последствиях и методах профилактики.

Для авитаминоза характерна глубокая, хроническая и сильная нехватка одного или нескольких витаминов в организме. Такое состояние может привести к серьезным нарушениям метаболизма и функций органов.

Врач уточнила, что существует несколько спусковых механизмов, обуславливающих риск развития авитаминоза в весеннее время года. Среди них изменение рациона.

"Зимой, особенно в регионах с холодным климатом, рацион питания часто состоит из консервированных продуктов, мяса и круп на фоне снижения потребления свежих овощей и фруктов. Конечно, мясо и крупы тоже содержат важные микроэлементы и витамины. Но без сбалансированного питания обеспечить организм достаточным поступлением всех необходимых веществ становится сложно", - сказала Семина.

Также сказывается снижение солнечной активности. В зимние месяцы наблюдается снижение количества солнечного света, что уменьшает выработку витамина D в организме человека. Он отвечает за многие процессы метаболизма, поддерживает иммунитет и наряду с другими является одним из важных системных витаминов.

Эти симптомы не обязательно говорят об авитаминозе, но являются поводом обратиться к медику. Эксперт подчеркнула, что самостоятельно принимать витамины нельзя: их избыток не менее опасен, чем недостаток. Однако исключение можно сделать для витамина D: большинство врачей сходятся во мнении, что в РФ употреблять его можно даже без предварительного обследования.

Если это состояние не лечить, оно может привести к более серьезным патологиям, среди которых: иммунодефициты, почечная и печеночная недостаточность и другие системные нарушения, железодефицитная анемия, сердечно-сосудистые заболевания, задержка физического и интеллектуального развития (у детей), хронические воспалительные процессы.

Снизить выраженность симптомов и риск возникновения весеннего авитаминоза поможет соблюдение правильного режима питания, употребление свежих продуктов и сбалансированных источников витаминов и полезных микроэлементов круглый год. Также важны использование поливитаминных комплексов осенью и зимой, занятия спортом или регулярные прогулки на свежем воздухе, использование увлажнителей воздуха дома, поддержание иммунитета с помощью натуральных добавок и адаптогенов.