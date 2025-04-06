Герпес и грипп победили простой жвачкой

На фоне низких показателей вакцинации от вирусов гриппа и отсутствия вакцины от герпеса, ученые начали искать новый способ борьбы с вирусами.

Как передает Day.Az, размышляя над существующей проблемой, исследователи из Школы стоматологической медицины Пенсильванского университета создали из бобов лаблаб клиническую противовирусную жевательную резинку, способную нейтрализовать два вируса простого герпеса и два штамма гриппа А.

Изобретение ученых содержит белок FRIL, который действует как "ловушка" для вирусов, снижая их концентрацию в полости рта. Специалисты выяснили, что 40 мг активного вещества в одной жвачке могут снизить вирусную нагрузку более чем на 95%. В лабораторных условиях жвачка показала высокую эффективность и против вирусов H5N1 и H7N9.