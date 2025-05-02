Разоблачен ряд мифов о правильном питании

Правильное питание - это про грамотно, индивидуально выстроенный рацион. При его выборе следует опираться не на трендовые ограничения и правила, а на свои личные нужды с учетом образа жизни.

Как передает Day.Az, об этом рассказал врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова в беседе с "Газетой.Ru".

Один из самых распространенных мифов - запрет на еду после 18:00. Как указала врач, в нем есть лишь доля правды: правило появилось из рекомендации ложиться спать в 22:00, поскольку до полуночи активно вырабатывается мелатонин. Мещерякова напомнила, что засыпать с переполненным желудком действительно вредно, потому что в этом случае организм вместо отдыха вынужден переваривать пищу. Но в реальности мало кто придерживается идеального графика, поэтому строгий запрет на еду после 18:00 - миф. Важно лишь ужинать за два или три часа до сна, пояснила эксперт.

Второе заблуждение - сладкое можно есть только утром. По словам диетолога, этот миф искажает реальные рекомендации.

"Существует мнение: если с утра съесть что-то вредное и калорийное, то в течение дня можно подстроить свой рацион и уровень активности, чтобы минимизировать последствия. Но настоящее правильное питание, наоборот, гласит о том, что утром лучше отдать предпочтение сбалансированному завтраку, а не сахарно-углеводной бомбе", - рассказала собеседница издания.

Врач уточнила, что после пробуждения важно "запустить" метаболизм: начать со стакана воды, а затем полноценно позавтракать. Сладости лучше употреблять через пару часов после основного приема пищи.

Третий миф - перекусы вредны. Это утверждение также верно лишь отчасти, заявила Мещерякова. Нутрициолог объяснила, что перекусы не полезны, если состоят исключительно из снеков - протеиновых батончиков и других "быстрых" вариантов. Однако голодать между приемами пищи еще хуже, подчеркнула эксперт. Она посоветовала выбирать для перекусов фрукты, овощи и орехи.

"Бытует миф, что на правильном питании разрешено есть только гречку, вареную курицу и овощи. Забудьте об этом раз и навсегда - правильное питание должно быть полноценным. Это не диета, с помощью которой можно избавиться от лишних килограммов, а образ жизни. Значит, в рационе должны быть и любимые блюда, даже если это бургер или сэндвич", - резюмировала эксперт.