Создан гибкий имплант ствола мозга для возвращения слуха

Швейцарские ученые из Высшей политехнической школы Лозанны (EPFL) разработали новый слуховой стволомозговой имплант (ABI), который может кардинально улучшить качество жизни пациентов с тяжелыми нарушениями слуха. Гибкое устройство толщиной менее миллиметра уже успешно протестировано на приматах, показав беспрецедентную точность звуковосприятия без побочных эффектов. Исследование опубликовано в научномжурнале Nature Biomedical Engineering (NBE), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Традиционные ABI, помогающие пациентам с поврежденным кохлеарным нервом, имеют существенные недостатки. Жесткая конструкция плохо контактирует с тканями мозга. Из-за этого большинство электродов приходится отключать в связи с побочными эффектами, и пользователи различают лишь нечеткие звуки.

Устройство от EPFL решает эти проблемы за счет сверхтонкой силиконовой основы с платиновыми электродами, точного прилегания к изогнутой поверхности ствола мозга и большего количества активных электродов.

В ходе испытаний на макаках животных со здоровым слухом обучали различать звуковые сигналы. Затем акустические тоны постепенно заменили электрической стимуляцией импланта. Приматы демонстрировали одинаковую точность восприятия для обоих типов сигналов.

В дальнейшем команда намерена испытать разработку на людях.