Врач предупредила об опасности идеального давления

Кардиолог Ирина Васильева заявила, что артериальное давление 120/80, которое раньше считалось идеальным, может быть опасным для некоторых людей. В Telegram-канале она рассказала, кто входит в группу риска и кому при таких показателях нужны лекарства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам врача, согласно данным последних исследований, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний удваивается с увеличением артериального давления на каждые 20/10 миллиметров ртутного столба, начиная с показателя 115/75. Именно поэтому в европейских странах считают нормой показатели менее 120/70, объяснила Васильева.

Васильева предупредила, что людям с давлением между 120/70 и 139/89 необходимо оценить сердечно-сосудистые риски. Если у человека есть ишемическая болезнь сердца, тяжелые патологии почек или сахарный диабет, то при таких показателях давления ему могут назначить лекарственную терапию.