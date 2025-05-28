Выявлен ключ к лечению эпилепсии

Ученые обнаружили, что два белка - Imp и Sdc, присутствующие в развивающемся мозге как насекомых, так и млекопитающих, играют критическую роль в формировании нейронов и нейронных цепей. Их снижение в процессе развития делает мух уязвимыми к судорогам, при этом не влияя на другие функции, такие как двигательная активность.

Особенно важным открытием стало то, что при снижении уровня Imp восстановление белка Sdc помогает мухам в три раза быстрее справиться с приступами. Это открывает новые перспективы для разработки терапий, направленных на определенные белковые мишени.

"Мы надеемся, что эти данные помогут быстрее диагностировать и лечить судорожные расстройства у людей с аналогичными механизмами", - отметила Паола Рой, доктор философии и ведущий автор исследования из Университета Юты.

По словам ученых, это исследование может стать основой для создания более точных и действенных методов терапии - с учетом конкретных биологических механизмов, лежащих в основе приступов.