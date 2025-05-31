Названы разрушающие почки вещества в крови

Повышенные глюкоза и холестерин в крови негативно влияют на почки, заявила NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. По ее словам, последний провоцирует повреждение клубочков почек и отложение липопротеидов в сосудах и канальцах парного органа, передает Day.Az.

"Рекомендован контроль глюкозы крови, особенно если существуют наследственные риски развития сахарного диабета, есть избыточная масса тела или прием глюкокортикостероидов. В случае повышение уровня глюкозы натощак, рекомендовано продолжить обследование совместно с эндокринологом для исключения нарушений углеводного обмена", - добавила Тимощенко.

Медик также посоветовала контролировать уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), или "плохого холестерина". Если показатели выше референсных значений и повышен сердечно-сосудистый риск, стоит обсудить с лечащим врачом гиполипидемическую терапию, подчеркнула Тимощенко.

"Высокий" холестерин чреват закупоркой артерий, снабжающих кровью почки. Это приводит к хроническому нарушению кровоснабжения почек, что в конечном итоге может привести к развитию хронической почечной недостаточности. Кроме того, повышенный холестерин провоцирует отложение липопротеидов в сосудах и канальцах почек. Это вызывает воспалительный процесс и приводит к склерозированию органа, - подытожила Тимощенко.