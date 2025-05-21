Названы недостатки «безопасной» соли для гипертоников

Созданную перуанскими учеными "полезную" соль, в которой часть натрия заменена на калий, нельзя считать полностью безвредной. Люди могут начать активно потреблять такой продукт из-за ложного ощущения безопасности, при этом фактическая доля натрия в рационе не сократится.

Как передает Day.Az, об этом Газете.Ru рассказал доцент кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета, кандидат медицинских наук Федор Евдокимов.

Как объясняет специалист, повышенное артериальное давление - это не просто неприятный симптом, а серьезное хроническое заболевание, которое существенно увеличивает риск сердечных и сосудистых патологий.

В терапии гипертонии одним из ключевых шагов остается снижение потребления поваренной соли. Причина в том, что содержащийся в соли натрий активирует целый ряд механизмов, повышающих давление: он усиливает реакцию сосудов на гормоны стресса, способствует задержке жидкости и увеличивает объем циркулирующей крови. Это приводит к повышению нагрузки на сердце и сосуды.