Врач развеял мифы о путях передачи ВИЧ

Вокруг ВИЧ-инфекции сложилось большое количество мифов, в том числе и о способах ее передачи. Точку в спорах о них поставил врач Фабио Аморим в ходе разговора с изданием Correio, передает Day.Az.

"Передача воздушным путем, через физический контакт и слюну невозможна. Вирус не выживает на поверхностях и в слюне. Передача также не происходит через еду, даже если кровь попадает на пищу и случайно проглатывается, поскольку вирус не выживает во внешней среде", ─ пояснил Аморим.

Кроме того, вирус передается и через иглу, например, через совместное использование материалов для пирсинга или татуировок.

Ранее мы сообщали, что исследователи из Института инфекций и иммунитета имени Питера Доэрти в Мельбурне нашли способ выявления ВИЧ внутри лейкоцитов.