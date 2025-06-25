https://news.day.az/medicine/1763401.html В Турции открылся первый Банк кожи и клеточная лаборатория В турецком городе Адана открылся первый в стране Банк кожи и клеточная лаборатория. Как сообщили Day.Az в Министерстве здравоохранения Турции, стратегической задачей Банка кожи и клеточной лаборатории при городской больнице Аданы является помощь пострадавшим во время войн, терактов и бедствий, в том числе пожаров.
В Турции открылся первый Банк кожи и клеточная лаборатория
В турецком городе Адана открылся первый в стране Банк кожи и клеточная лаборатория.
Как сообщили Day.Az в Министерстве здравоохранения Турции, стратегической задачей Банка кожи и клеточной лаборатории при городской больнице Аданы является помощь пострадавшим во время войн, терактов и бедствий, в том числе пожаров.
В больнице созданы все условия для хранения кожи доноров сроком от двух до 5 лет.
При этом станет возможной пересадка пострадавшим стволовых клеток кожи, выращенной в лабораторных условиях.
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