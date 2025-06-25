В Турции открылся первый Банк кожи и клеточная лаборатория

В турецком городе Адана открылся первый в стране Банк кожи и клеточная лаборатория.

Как сообщили Day.Az в Министерстве здравоохранения Турции, стратегической задачей Банка кожи и клеточной лаборатории при городской больнице Аданы является помощь пострадавшим во время войн, терактов и бедствий, в том числе пожаров.

В больнице созданы все условия для хранения кожи доноров сроком от двух до 5 лет.

При этом станет возможной пересадка пострадавшим стволовых клеток кожи, выращенной в лабораторных условиях.