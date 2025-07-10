Сделан шаг к запуску массового производства искусственной крови

Ученые из Университета Констанца и Лондонского университета имени королевы Марии сделали важный шаг к массовому производству искусственной крови.

Как передает Day.Az, в статье, опубликованной в журнале Science Signaling, они описали открытие: хемокин CXCL12 играет ключевую роль в созревании эритроцитов, помогая предшественникам красных кровяных телец избавляться от ядра - финального этапа превращения в полноценные клетки.

В норме этот процесс происходит в костном мозге, где стволовые клетки превращаются в эритробласты, а те - в эритроциты. Выброс ядра делает клетку компактной и позволяет вместить больше гемоглобина. Добавление CXCL12 в нужный момент позволило запустить этот процесс в лабораторных условиях, что открывает новые возможности для оптимизации технологии.

Сегодня искусственная кровь производится преимущественно из стволовых клеток пуповинной крови или костного мозга. Но это ограниченный ресурс. Перепрограммирование обычных клеток в стволовые уже стало возможным, но эффективность ядерного выброса при этом не превышает 40 процентов. С добавлением CXCL12 показатель может значительно вырасти.

В перспективе это открытие поможет не только восполнить дефицит донорской крови, но и создавать редкие группы, а также выращивать собственную кровь для терапии тяжелых заболеваний.