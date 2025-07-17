Врач рассказала, как быстрое похудение может навредить сердцу

Сильный дефицит калорий при похудении может нарушить баланс минералов, регулирующих электрическую активность сердца. Их нехватка может грозить аритмиями и высоким риском тромбообразования. Об этом "Газете.Ru" рассказала Елена Владимировна Резник, заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней №2 Института клинической медицины Пироговского Университета, передает Day.Az.

По словам эксперта, резкое снижение веса - это сильный стресс для организма, который может нарушить работу всех систем организма - гормональной, пищеварительной и сердечно-сосудистой. В условиях резкого дефицита калорий нарушается баланс важных электролитов - калия, магния и натрия. Эти элементы необходимы для нормального сокращения сердечной мышцы.

Электролиты - это минеральные макро- и микроэлементы, растворяющиеся в жидкостях организма. Они играют ключевую роль в "отправке" электрических импульсов, которые влияют на работу сердца, мышц и нервов.

"Резкая потеря веса сопровождается нарушением баланса калия и натрия, что может привести к аритмиям и их серьезным осложнениям", - рассказала "Газете.Ru" врач.

Особенно опасно использование мочегонных препаратов для ускорения похудения - это усиливает электролитные сдвиги и обезвоживание, создавая дополнительную нагрузку на сердце.

"Применение мочегонных с целью снижения массы тела может приводить к снижению уровня калия и магния, а также аритмиям. Дополнительно это может увеличить риск образования тромбов в организме", - уточнила эксперт.