Выявлена новая причина резкого ухудшения памяти в старости

Потеря слуха в сочетании с чувством одиночества может значительно ускорять когнитивный спад у пожилых людей. К такому выводу пришли исследователи Женевского университета, проанализировав данные более чем 33 тысяч европейцев старше 50 лет.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале Communications Psychology.

Ученые использовали данные крупного проекта SHARE, в рамках которого каждые два года оценивается здоровье, социальные связи и когнитивные способности участников из 12 стран Европы. Анализ показал: особенно быстрое ухудшение памяти наблюдалось у людей с нарушением слуха, которые не были социально изолированы, но при этом ощущали себя одинокими.

По словам авторов, именно субъективное чувство одиночества в таких случаях становится "ускорителем" когнитивного спада, даже если человек активно общается с окружающими. Потеря слуха при этом усиливает проблему, ограничивая возможность полноценного участия в беседах и социальных активностях.

Исследователи подчеркивают: профилактическая помощь при нарушениях слуха - например, своевременное использование слуховых аппаратов - может помочь снизить риск угасания памяти и защитить когнитивное здоровье пожилых людей.