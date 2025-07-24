Разработан уникальный способ вакцинации без уколов

Введение вакцин в пространство между зубом и десной с помощью нити может вызвать сильную иммунную реакцию. К такому выводу пришли ученые из Техасского технологического университета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Nanotechnology (Nat Nanotech).

В опытах на мышах зубную нить обрабатывали наночастицами с белками вируса гриппа. Такой способ доставки активировал лимфатические узлы и увеличивал количество CD4+ T‑клеток в легких, селезенке и костном мозге. CD4+ T-клетки служат центральными регуляторами иммунной системы и "координаторами" иммунного ответа.

Введение вакцины в десневую бороздку также стимулировало выработку антител, обеспечивая устойчивую защиту от вируса. По словам ученых, иммунный ответ оказался более выраженным и долговременным, чем при сублингвальном (подъязычном) введении и сопоставимым с назальной вакцинацией.

Метод оказался эффективным для всех грызунов независимо от возраста и состояния организма, прием пищи или воды также не влиял на результат.

Исследователи также подтвердили работоспособность метода у людей: с помощью флуоресцентной метки они продемонстрировали, что нанесенные на нить вещества действительно достигают десневой бороздки. По словам ученых, такая продуктивность и удобство потенциально позволяют использовать технологию для массовой вакцинации.