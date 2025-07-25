Впервые создана терапевтическая вакцина для лечения гепатита B

Стартовали первые клинические испытания вакцины TherVacB, предназначенной для лечения хронического гепатита B. В июне 2025 года первый пациент получил инъекцию препарата. Ранее в тестах на здоровых добровольцах вакцина показала хорошую переносимость и вызвала требуемый иммунный ответ.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Технический университет Мюнхена (TUM).

Хронический гепатит B поражает около 254 миллионов человек по всему миру, увеличивая риск цирроза и рака печени. Существующие лекарства лишь подавляют вирус и требуют пожизненного применения, а универсального излечения до сих пор нет. По данным ВОЗ, ежегодно от этой инфекции умирают 1,1 миллиона человек.

TherVacB использует стратегию "прайм-буст": сначала вводятся белки вируса, чтобы подготовить иммунитет, а затем - модифицированный вирусный вектор, усиливающий клеточный ответ. Такой подход активирует как выработку антител, так и работу Т-клеток, а сама вакцина охватывает более 95 процентов известных штаммов вируса.

Если испытания окажутся успешными, TherVacB может стать первой терапией, способной запустить в организме естественный механизм устранения вируса и изменить глобальный подход к лечению гепатита B.