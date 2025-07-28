Ученые создали зубную нить, которая может измерять уровень стресса

Хронический стресс давно признан фактором, повышающим риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, ослабления иммунной системы, депрессии и тревожных расстройств. Однако традиционные методы оценки стресса - опросники, интервью и лабораторные анализы - либо субъективны, либо дороги и труднодоступны.

Команда профессора Самира Сонкусале из департамента электротехники и вычислительной техники поставила цель: встроить отслеживание стресса в повседневную рутину человека.

"Кортизол - основной гормон стресса - содержится в слюне, а значит, зубная нить идеально подходит для регулярного сбора проб", - объяснил он.

Разработанная ими "умная" нить внешне напоминает обычную зубную щетку с натянутой нитью, но внутри - высокоточная сенсорная система. Слюна поступает внутрь устройства по узкому каналу за счет капиллярного эффекта и попадает на электроды, которые улавливают концентрацию кортизола.

Ключ к технологии - полимеры с молекулярной памятью, разработанные по принципу "слепка" с молекулы кортизола. После удаления исходной молекулы остается полимерная структура, идеально подходящая для ее повторного захвата. Такие сенсоры не требуют дорогих антител или белков, что резко упрощает и удешевляет производство.

Принцип работы устройства универсален: по аналогичной схеме можно создать сенсоры для отслеживания уровня глюкозы, эстрогена, маркеров рака или сердечно-сосудистых заболеваний - все это возможно через обычную слюну.

"Это настоящий прорыв. Мы делаем биосенсоры доступными каждому, без необходимости в лабораториях или специальных навыках", - добавил Сонкусале.

Его команда уже работает над запуском стартапа для вывода устройства на рынок.