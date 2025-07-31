https://news.day.az/medicine/1771254.html В США родился «самый старый» ребенок из хранившегося 30 лет эмбриона В США родился мальчик из эмбриона, который хранился 30 с половиной лет, сообщает MIT Technology Review, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. В материале его называют "самый старым ребенком". Родители "усыновили" эмбрион у Линды, которая прошла процедуру ЭКО в 1994 году.
В США родился «самый старый» ребенок из хранившегося 30 лет эмбриона
В США родился мальчик из эмбриона, который хранился 30 с половиной лет, сообщает MIT Technology Review, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В материале его называют "самый старым ребенком". Родители "усыновили" эмбрион у Линды, которая прошла процедуру ЭКО в 1994 году. Тогда было создано четыре эмбриона, один из них перенесли в матку самой женщины, в результате чего у нее родилась девочка. Остальные три эмбриона были криоконсервированы в надежде на еще одного ребенка. В материале говорится, что хранение обошлось Линде в тысячу долларов в год. В итоге спустя несколько десятилетий она решила отдать эмбрионы другой семье.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре