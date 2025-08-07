Ученые рассказали о тесте слюны для диагностики диабета второго типа

Простой тест на слюну может стать альтернативой традиционным анализам крови для оценки риска развития диабета второго типа и других метаболических нарушений.

Как передает Day.Az, об этом говорится в исследовании, опубликованном на портале Medical Xpress.

Профессор Школы здоровья и физических упражнений UBC Оканаган Джонатан Литтл отметил, что новый метод позволяет не только избежать инвазивных процедур, но и обнаруживать ранние отклонения в обмене веществ.

"Люди, живущие с ожирением, имели гораздо более высокий уровень инсулина в слюне, чем у тех, у кого был небольшой избыточный вес или меньший вес, даже, несмотря на то что уровень сахара в крови был одинаковым", - пояснил он.

По словам исследователя, это может говорить о потенциале теста как инструмента ранней диагностики до появления явных симптомов.

Согласно данным портала, в исследовании приняли участие 94 добровольца с разным индексом массы тела. После периода голодания они выпивали стандартизированный заменитель пищи, а затем сдавали образцы слюны и проходили экспресс-анализ глюкозы.

Доктор Хоссейн Рафиеи заявил, основная цель работы заключалась в разработке доступного и неинвазивного метода выявления гиперинсулинемии - состояния с избыточной секрецией инсулина, предшествующего диабету и другим хроническим заболеваниям. Он рассказал, что наблюдались случаи, когда участники с нормальной массой тела демонстрировали выраженные пики инсулина в слюне после еды. Это может указывать на скрытые риски метаболических нарушений, не определяемые по внешним признакам или стандартным тестам.

Отдельное внимание ученые уделили сравнению разных показателей - возраста, пола, индекса массы тела и обхвата талии - с уровнем инсулина в слюне. Наиболее выраженная связь, по их данным, наблюдалась с окружностью талии. Это позволило специалистам предположить, что данный параметр может быть более значимым индикатором гиперинсулинемии, чем общий вес.