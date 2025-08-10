Врач рассказал о правилах оказания первой помощи человеку при порезах

Летом у людей возрастает риск порезаться.

Как передает Day.Az, о том, как оказать себе или другому первую помощь в такой ситуации, "Газете.Ru" рассказал врач-хирург медицинской компании "СберЗдоровье" Сергей Хрипков.

В первую очередь, по совету врача, при травмировании кожи необходимо внимательно оценить состояние повреждения. В случае, если оно поверхностное и небольшое, то рану нужно продезинфицировать проточной водой, обмазать ее края антисептиком и наложить стерильную повязку. Но перед выполнением процедуры нужно обработать свои руки аналогичным способом.

Если же из раны течет кровь, Хрипков рекомендовал сначала остановить кровотечение, прижав салфетку или чистую ткань к ране.

"Если при повреждении кожи видны подкожный жир или мышцы, значит, рана глубокая. В таком случае нужно просто наложить на нее стерильную повязку и как можно скорее обратиться за помощью", - пояснил врач.

Отправиться за оказанием медицинской помощи также следует в случае, если края пореза находятся на расстоянии 2-3 мм, поскольку понадобится наложение швов.