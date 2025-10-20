Найден способ уменьшить побочные эффекты популярных лекарств

Ученые из Стэнфордского университета нашли способ уменьшить побочные эффекты от различных препаратов с помощью наночастиц, которые можно "включать" ультразвуком прямо в целевой точке организма. Работа опубликована в журнале Nature Nanotechnology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Проблема многих препаратов состоит в том, что они действуют не только там, где нужно, вызывая побочные эффекты. Антидепрессанты могут вызывать диссоциацию, обезболивающие - тошноту, а химиотерапия повреждает здоровые клетки.

Новая система, разработанная исследователями, способна доставлять кетамин в определенные зоны мозга и обезболивающее - к конкретным нервам конечностей. Технологию уже протестировали на крысах.

Ключом к открытию стал неожиданный ингредиент - сахар. Ученые обнаружили, что 5% раствор сахарозы внутри наночастиц делает их достаточно стабильными в организме, но чувствительными к ультразвуку. Лекарство распространяется с кровотоком по всему телу, но высвобождается только там, где на область направлен узкий ультразвуковой пучок.

Так, исследователи смогли уменьшить тревожность у животных, высвобождая кетамин именно в медиальной префронтальной коре, а также вызвать локальную анестезию в одной лапе, воздействуя на седалищный нерв.

Разработка может сделать лекарства точными и безопасными - от терапии депрессии без побочных эффектов до неинвазивного обезболивания. Первые клинические испытания технологии на людях планируют провести с кетамином для лечения хронической боли.