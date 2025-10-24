Названы главные факторы риска мочекаменной болезни

Мочекаменная болезнь (МКБ) - распространенное урологическое заболевание, характеризующееся образованием камней в почках, мочеточниках, мочевом пузыре или мочеиспускательном канале. Болезненные колики, частые позывы к мочеиспусканию, кровь в моче - лишь немногие из неприятных симптомов, сопровождающих МКБ. О главных факторах риска развития этого заболевания "Газете.Ru" рассказала врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Светлана Калинина, передает Day.Az.

"Мочекаменная болезнь - это мультифакторное заболевание, и в большинстве случаев причиной ее возникновения является сочетание нескольких факторов. Знание этих факторов позволяет пациентам внести коррективы в свой образ жизни и снизить вероятность образования камней в почках", - отметила Калинина.

Среди одного из главных факторов риска развития мочекаменной болезни врач, в частности, назвала недостаточное потребление жидкости (дегидратация).

"Это, пожалуй, самый важный фактор риска. Недостаточное количество жидкости приводит к увеличению концентрации солей в моче, что способствует образованию кристаллов, которые со временем могут превратиться в камни. Я рекомендую выпивать не менее 2-2,5 л чистой воды в день, особенно в жаркое время года и при активных физических нагрузках. Важно учитывать, что сладкие газированные напитки, кофе и чай не заменяют воду и могут даже способствовать дегидратации", - рассказала врач.

Также важным фактором риска является неправильное питание. По словам специалиста, чрезмерное потребление определенных продуктов может повысить риск образования камней. К ним относятся: продукты с высоким содержанием оксалатов (шпинат, ревень, щавель, шоколад, орехи); животный белок (красное мясо, птица, рыба);

соль; сахар и фруктоза.

"Немаловажную роль играет и наследственность. Если у ваших близких родственников была мочекаменная болезнь, риск ее развития у вас значительно возрастает", - продолжила Калинина.

Кроме того, по ее словам, некоторые заболевания кишечника, такие как болезнь Крона, язвенный колит и резекция кишечника, могут нарушать всасывание кальция и других веществ, что увеличивает риск образования камней.

"Способствовать образованию струвитных камней, состоящих из магния, аммония и фосфатов, могут и хронические инфекции мочевыводящих путей", - добавила Калинина.

Некоторые метаболические нарушения, такие как гиперпаратиреоз (повышенная функция паращитовидных желез), цистинурия (нарушение обмена аминокислоты цистина) и почечный канальцевый ацидоз, могут повышать риск образования камней.

"Увеличить риск образования камней может и длительный прием некоторых лекарственных препаратов, таких как диуретики (мочегонные), антациды, содержащие кальций, и некоторых антибиотиков", - продолжила уролог-андролог.

Не последнюю роль в этом вопросе играет малоподвижный образ жизни. По словам врача, гиподинамия способствует нарушению обмена веществ и может приводить к повышению уровня кальция в моче.

Для профилактики мочекаменной болезни специалист дала следующие рекомендации: пейте достаточное количество жидкости; соблюдайте сбалансированную диету с ограничением соли, сахара и животного белка; регулярно проходите медицинские осмотры и консультируйтесь с врачом при появлении симптомов мочекаменной болезни; не занимайтесь самолечением и не принимайте лекарственные препараты без назначения врача; ведите активный образ жизни.

"Соблюдение этих простых рекомендаций поможет вам снизить риск развития мочекаменной болезни и сохранить здоровье почек на долгие годы", - резюмировала Калинина.