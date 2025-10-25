Врач рассказал, о чем говорит фиброз легких на рентгене

Рубцы на легких, которые можно обнаружить на рентгене, могут указывать на перенесенное воспаление легких. Об этом "Газете.Ru" рассказал доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко, передает Day.Az.

"Локальный пневмофиброз - это состояние, при котором участок легкого заменяется соединительной тканью. По сути, это происходит после перенесенного воспаления легких. Когда легкие подвергаются воспалительным изменениям, на их месте формируются рубцовые ткани, что и приводит к развитию пневмофиброза. Если количество таких рубцовых изменений в легких велико, и появились одышка, ощущение нехватки воздуха, кашель, головокружение, слабость и повышенная утомляемость, - это является сигналом тревоги. В таком случае настоятельно рекомендуется обратиться к врачу для оценки функции легких", - отметил доктор.

Часто обнаружение локального пневмофиброза связано с перенесенным воспалением легких, и наличие рубцов может значительно повлиять на дыхательную функцию.

В настоящее время не существует методов лечения фиброза легких, которые приводили бы к восстановлению легочной ткани в полном либо даже частичном объеме.

"Задачей врача становится определение причины, вызывающей разрастание соединительной ткани, и прекращение этого процесса. Определенные успехи в этом направлении уже достигнуты. В случаях, когда фиброз является следствием воспалительного либо аутоиммунного процесса, терапия устраняет воспалительный процесс, и разрастание фиброзной ткани прекращается", - рассказал врач.