Названы сигнализирующие о деменции изменения вкусовых предпочтений

Нейропсихолог Марилена Айелло назвала признаки пищевого поведения, которые сигнализируют о развитии лобно-височной деменции. Ее слова приводит HuffPost, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Айелло указала, что у людей с этим диагнозом могут кардинально меняться вкусовые предпочтения. По ее словам, некоторые начинают есть только определенные продукты и отказываются от другой еды. В других случаях, продолжила специалистка, они начинают есть несъедобные предметы или воруют из чужих тарелок. Кроме того, Айелло добавила, что нередко у пациентов с этим диагнозом замечают склонность к перееданию.

Исследовательница отметила, что перемены в пищевом поведении могут быть связаны с изменениями в работе вегетативной нервной системы, которая влияет на то, как мозг оценивает голод, аппетит и насыщение. "Повреждение гипоталамуса может привести к потере тормозных сигналов, что вызывает переедание", - объяснила нейропсихолог.

Эксперт добавила, что при лобно-височной деменции меняются не только пищевые привычки, но и характер человека. Он может вести себя неадекватно или экспрессивно, у него ухудшаются речь, мышление, память, возникают трудности с подвижностью, а также с контролем кишечника и мочевого пузыря.