Врач рассказал о быстрых способах успокоить учащенный пульс

Тахикардия сопровождает патологии, не связанные с заболеваниями сердца, такими как стресс, физнагрузка, курение, употребление алкоголя, энергетиков и кофе. Об этом в разговоре с "Лентой.ру" рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов, передает Day.Az.

Врач рассказал, что при подобных проявлениях необходимо прекратить действие патогенных внешних воздействий, чтобы быстрее или медленнее прийти к нормализации ритма. Для этого, по его словам, можно выпить определенный успокоительный чай, пустырник, переключить мысли на приятное русло, постараться покинуть место тревоги.

"Умойтесь прохладной водой и выпейте воду мелкими глотками. Сделайте несколько глубоких вдохов-выдохов, чтобы включилась парасимпатическая система и нормализовался пульс. Постарайтесь сесть или лечь - такая поза способствует скорейшему успокоению", - посоветовал Умнов.

Хирург подчеркнул также, что при заболеваниях сердца, щитовидной железы, анемии необходимо обратиться к врачу.