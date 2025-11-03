Невролог назвала главную причину нарушений сна

Невролог и сомнолог сети многопрофильных клиник "К+31" Инна Богданова назвала основные причины, приводящие к нарушениям сна у современного человека.

Как передает Day.Az, их она перечислила в разговоре с "Лентой.ру".

"Главными триггерами нарушений сна, особенно в наше время, выступают стресс и эмоциональная нестабильность. Исследования показывают, что склонность к тревожности, депрессии и психическим расстройствам тесно связаны с бессонницей, они также значительно ухудшают качество сна", - предупредила Богданова.

Еще одной распространенной причиной врач назвала нарушение гигиены сна и образ жизни. По ее словам, скудный завтрак, поздний калорийный ужин, использование гаджетов перед сном, яркое освещение во второй половине дня, отсутствие режима негативно сказываются на засыпании и глубине сна. Кроме этого, вредные привычки, такие как курение, злоупотребление алкоголем и кофеином, особенно вечером, делают сон поверхностным и прерывистым.

Также, как отметила врач, спровоцировать нарушения сна могут сердечно-сосудистые болезни, эндокринные нарушения (например, диабет, тиреотоксикоз), бронхиальная астма. Гормональные изменения у женщин в период беременности, менопаузы и предменструального синдрома также влияют на качество сна. "Синдром обструктивного апноэ сна, храп и синдром беспокойных ног - частые причины ночных пробуждений и дневной сонливости", - добавила невролог.