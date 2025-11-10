Разработан метод борьбы с диабетом без инсулина

Ученые впервые имплантировали человеку клетки поджелудочной железы, отредактированные с помощью CRISPR, которые смогли вырабатывать инсулин и при этом "скрываться" от иммунной системы. Об этом сообщается в Nature, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Редактирование позволило отключить два гена, отвечающих за распознавание чужеродных клеток, а также добавить белок CD47 - своеобразный "не трогай меня"-сигнал для иммунных клеток. Благодаря этому донорские клетки продолжали вырабатывать инсулин в организме пациента с диабетом 1 типа в течение шести месяцев без необходимости в пожизненных иммунодепрессантах.

Хотя пока речь идет всего об одном пациенте и небольшой дозе клеток, специалисты называют работу важным прорывом. Эксперты отмечают: комбинация иммуномаскирующих редактирований и технологий выращивания клеток из стволовых клеток может привести к созданию долгожданной терапии, способной избавить миллионы людей с диабетом 1 типа от постоянных уколов инсулина.