Врач развеял главное заблуждение об алкоголе

Абсолютно любое количество алкоголя вредит организму, рассказал ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Института анатомической медицины Университета имени Н. И. Пирогова Минздрава России Алексей Решетун.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, главное заблуждение об алкоголе он развеял в беседе с изданием Life.ru.

"На самом деле не существует умеренного или неумеренного употребления алкоголя в плане вреда для организма. Любое количество алкоголя, которое человек употребляет, так или иначе вредит организму на микро- и макроуровне", - предупредил эксперт.

По его словам, негативные последствия для организма наступают даже в том случае, если человек их не замечает. Решетун уточнил, что срок наступления этих последствий зависит от множества факторов, которые нельзя учесть полностью.

Специалист также добавил, что вредит здоровью и красное вино, которое многие считают полезным. Решетун объяснил, что эффект от полезных веществ, которые содержатся в этом напитке, полностью уничтожается вредом, который наносит этиловый спирт.