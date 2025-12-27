Названы внешние признаки высокого уровня холестерина

При осмотре глаз можно выявить признаки серьезных проблем со здоровьем, таких как повышенный уровень сахара и холестерина.

Как передает Day.Az, об этом рассказал врач-офтальмолог Сино Гозиев в беседе с "Газетой.Ru".

По словам Гозиева, диабет можно выявить еще до того, как появятся первые симптомы и изменения в анализах крови. Он пояснил, что на это заболевание указывают изменения в сосудах сетчатки глаза. Состояние называется диабетическая ретинопатия. Его можно заметить при осмотре у офтальмолога.

Врач добавил, что иногда по глазам можно определить высокий уровень холестерина. Таким внешним признаком он назвал белое кольцо на краю роговицы или жировые отложения в сосудах. "Воспаление глаз может стать первым признаком ревматоидного артрита, волчанки, синдрома Шегрена и других нарушений иммунной системы", - предупредил Гозиев.

Также сосуды глаз могут изменяться под воздействием высокого артериального давления и некоторых эндокринных заболеваний, добавил врач.