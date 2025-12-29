Названо эффективное природное средство для защиты от кариеса

Чеснок может быть полезен не только на кухне, но и в уходе за полостью рта. Новый научный обзор показал, что ополаскиватели на основе экстракта чеснока по эффективности сопоставимы с хлоргексидином - самым распространенным и признанным антисептиком в стоматологии, - при этом потенциально имеют меньше серьёзных побочных эффектов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Journal of Herbal Medicine (JHM).

Чеснок же используется в медицине и народных практиках на протяжении тысяч лет. Его антибактериальные свойства связаны с аллицином - веществом, которое образуется при раздавливании или измельчении зубчика. Аллицин нарушает рост бактерий и оказывает защитное действие на клетки, хотя именно он отвечает за характерный запах.

Исследование провела группа ученых из Университета Шарджи (ОАЭ). Авторы проанализировали данные пяти клинических работ, в которых сравнивалось воздействие чесночного экстракта и хлоргексидина на микрофлору полости рта у людей. Особое внимание уделялось бактериям Mutans Streptococci - основным "виновникам" развития кариеса.

Обзор показал, что чесночный экстракт действительно способен снижать количество вредных бактерий почти так же эффективно, как и хлоргексидин. Более того, при концентрации чесночного раствора около 3% он даже превосходил по результатам стандартный 0,2%-ный раствор хлоргексидина. При более низкой концентрации (2,5%) чеснок, напротив, уступал антисептику.

"Хлоргексидин считается золотым стандартом, но он связан с побочными эффектами и растущими опасениями по поводу антимикробной резистентности. Экстракт чеснока может стать жизнеспособной альтернативой, особенно при более высоких концентрациях", - отметили авторы работы.

Авторы подчеркнули, что в будущем чеснок может лечь в основу более "мягких" и безопасных средств для профилактики кариеса - если ученым удастся справиться с его запахом и жгучестью.