Названо природное средство для контроля уровня сахара в крови

Регулярное употребление льняного семени может улучшать контроль уровня сахара и жиров в крови у людей с диабетом второго типа. К такому выводу пришли исследователи из Мексики по итогам рандомизированного клинического исследования, опубликованного в журнале Nutrients, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие взрослые пациенты с плохо контролируемым диабетом - это состояние, при котором уровень сахара в крови остается высоким несмотря на лечение. В течение трех месяцев одна группа ежедневно получала по 16 г молотого льняного семени в дополнение к стандартной терапии, тогда как контрольная группа следовала обычным рекомендациям.

Результаты показали: у участников, употреблявших лен, снизились уровни глюкозы натощак, общего холестерина и триглицеридов. Также улучшился показатель гликированного гемоглобина, который отражает средний уровень сахара в крови за последние месяцы. В контрольной группе подобных изменений не наблюдалось - у многих пациентов сохранялись повышенные показатели глюкозы и липидов крови.

Авторы связывают положительный эффект с высоким содержанием в льняном семени растворимой клетчатки и биологически активных соединений, которые влияют на обмен глюкозы и жиров и могут повышать чувствительность тканей к инсулину.

Исследователи подчеркивают, что льняное семя не заменяет медикаментозное лечение диабета. Однако его регулярное добавление в рацион может стать простым и доступным способом дополнительно поддержать метаболический контроль у людей с диабетом, предиабетом и избыточным весом.