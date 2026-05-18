Назван неочевидный способ улучшить показатели сахара в крови и состояние сердца

Лечение корневых каналов может приносить пользу не только зубам, но и всему организму. Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что устранение инфекции в зубе связано со снижением воспаления, улучшением уровня сахара в крови и показателей холестерина. Работа опубликована в журнале Journal of Translational Medicine (JTM), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет об апикальном периодонтите - распространенной инфекции, при которой бактерии из пораженного зуба могут попадать в кровоток. Это вызывает системное воспаление, связанное с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и нарушениями обмена веществ.

В исследовании приняли участие 65 пациентов, проходивших лечение в клиниках Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust. Ученые наблюдали за ними в течение двух лет после процедуры лечения корневых каналов и анализировали изменения в составе крови.

Результаты показали, что после успешного лечения у пациентов происходят заметные улучшения. Уровень глюкозы в крови снижался, что важно для профилактики диабета. Также наблюдалось краткосрочное улучшение липидного профиля - показателей, связанных с холестерином и жирами в крови. Одновременно снижались маркеры воспаления, которые считаются фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Для анализа ученые использовали метод ядерно-магнитного резонанса, позволяющий изучать белки и другие молекулы в крови. Это помогло оценить, как организм реагирует на устранение инфекции и как меняется обмен веществ.

"Наши результаты показывают, что лечение корневых каналов не только улучшает состояние полости рта, но и может снижать риск серьезных заболеваний, таких как диабет и болезни сердца", - отметила ведущий автор работы, клинический преподаватель эндодонтии Королевского колледжа Лондона Садия Ниази.

По ее словам, длительные инфекции зубов могут способствовать проникновению бактерий в кровь, вызывать воспаление и повышать уровень сахара и жиров, увеличивая риск хронических заболеваний.

Исследователи также выделили потенциальные биомаркеры, которые могут использоваться для контроля состояния пациентов после лечения. Среди них - глюкоза, триглицериды и белок триптофан. По мнению ученых, в будущем это может привести к более интегрированному подходу, при котором стоматологи и терапевты будут совместно отслеживать риски заболеваний и состояние пациентов.