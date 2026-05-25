Назван простой способ облегчить боль в колене без лекарств

Ученые из Университета Юты, Нью-Йоркского университета и Стэнфордского университета показали, что индивидуальная коррекция походки может уменьшать боль при остеоартрозе коленного сустава и замедлять разрушение хряща.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале The Lancet Rheumatology.

Остеоартрозом страдает почти каждый четвертый человек старше 40 лет. Болезнь постепенно разрушает хрящевую ткань сустава, а существующее лечение обычно ограничивается обезболивающими препаратами и, в тяжелых случаях, заменой сустава.

Авторы работы предложили другой подход - менять угол постановки стопы при ходьбе. Однако оказалось, что универсального решения нет: одним людям помогает слегка разворачивать носки внутрь, другим - наружу. Неправильная коррекция у некоторых участников вообще не снижала нагрузку или даже усиливала ее.

В исследовании участвовали 68 человек с легким и умеренным остеоартрозом внутренней части коленного сустава. Перед началом эксперимента каждому провели МРТ и анализ походки с использованием датчиков давления и системы захвата движений. Это позволило определить оптимальное положение стопы для конкретного человека.

Половина участников получила персонализированную коррекцию походки, другая половина - плацебо-вмешательство: им задавали угол стопы, совпадающий с естественным положением ноги. Затем добровольцы шесть недель тренировались ходить по-новому, используя устройство на голени с вибрационной обратной связью. После этого их попросили практиковать новую походку не менее 20 минут в день. Через год участникам повторно выполнили МРТ и оценили выраженность боли.

"Снижение боли по сравнению с группой плацебо оказалось сопоставимо с эффектом где-то между безрецептурными препаратами вроде ибупрофена и более сильными обезболивающими", - рассказал соавтор исследования Скотт Улрих.

Кроме того, МРТ показала более медленное ухудшение показателей состояния хряща у участников основной группы.

Ученые подчеркивают, что метод нельзя применять самостоятельно: эффект зависел от точного подбора угла стопы, а неправильное изменение походки может увеличить нагрузку на сустав. Сейчас подбор требует сложного оборудования, однако в будущем исследователи рассчитывают адаптировать технологию для клиник и носимых устройств.