Раскрыт неожиданный фактор ухудшения когнитивных функций

Исследование, проведенное учеными Университета Аликанте, показало, что повышенное потребление железа и цинка может быть связано с ухудшением когнитивных функций у взрослых с ожирением. Результаты работы опубликованы в Nutrients, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследование показало, что увеличение потребления железа связано с низкими показателями в задачах на логическое мышление и когнитивную гибкость, а высокое потребление цинка было связано с ухудшением рабочей памяти. Примечательно, что, несмотря на наличие этих взаимосвязей, ученые подчеркивают, что результаты пока носят предварительный характер и требуют подтверждения в долгосрочных и биомаркерных исследованиях.

Анализ данных показал, что, после корректировки на возраст, уровень образования и другие факторы, повышенное потребление железа увеличивало вероятность низких результатов в задачах на решение проблем, а цинк - на задачи, связанные с рабочей памятью. Результаты исследования поднимают важный вопрос о том, как избыточное потребление некоторых минералов может влиять на когнитивное здоровье, особенно у людей с ожирением.