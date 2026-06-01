В мозге нашли механизм, который усиливает боль

Ученые из Университета Торонто обнаружили нейронную цепь, которая усиливает боль под влиянием страха, тревоги и негативных ожиданий.

результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Речь идет о так называемом эффекте ноцебо - противоположности плацебо. Если человек ожидает боли или вспоминает неприятный опыт, его организм может усиливать болевые ощущения даже без нового повреждения тканей.

Долгое время ученые знали, что в этом процессе участвует сигнальная молекула холецистокинин (CCK), однако не понимали, через какие именно структуры мозга она действует. Теперь две независимые исследовательские группы пришли к одинаковому выводу: боль усиливает нейронный путь, соединяющий переднюю поясную кору - область, связанную с эмоциональным восприятием боли, - с центром обработки болевых сигналов в среднем мозге.

Для проверки гипотезы ученые провели эксперименты на мышах. В одном случае животных возвращали в место, где они ранее испытывали боль. В другом мыши наблюдали за сородичами, которым причиняли дискомфорт. Несмотря на различие условий, в обоих случаях у животных повышалась чувствительность к боли, а исследования указывали на активацию одного и того же сигнального пути.

Затем исследователи с помощью световых импульсов выборочно включали и выключали соответствующие нейроны. Когда цепь активировали, мыши становились более чувствительными к боли даже без каких-либо угроз. Когда ее блокировали, эффект ноцебо не возникал.

Авторы считают, что впервые удалось не просто обнаружить связь между негативными ожиданиями и болью, а показать конкретный механизм, который делает боль сильнее. По их мнению, открытие поможет разработать новые методы лечения хронической боли, особенно в случаях, когда симптомы усиливаются тревогой, стрессом или негативным опытом.

Исследователи подчеркивают, что усиление боли при ноцебо - это не "игра воображения", а реальный биологический процесс, связанный с работой определенных нейронных сетей мозга. Возможность воздействовать на эту цепь в будущем может стать новым направлением терапии болевых расстройств.