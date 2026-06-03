Воспаление десен назвали фактором риска инфаркта

Пародонтит - это воспалительное заболевание тканей, которые удерживают зуб в челюсти (пародонта). Такое воспаление десен часто наносит удар по всему организму, и в частности, ускоряют процесс формирования атеросклеротических бляшек.

Как передает Day.Az, об этом рассказал "Газете.Ru" доцент кафедры терапевтической стоматологии Пироговского университета Денис Моисеев.

"Пародонтит - это открытая, хронически кровоточащая рана площадью до нескольких десятков квадратных сантиметров. При жевании, чистке зубов, а иногда и в покое бактерии и их токсины беспрепятственно поступают в кровеносное русло. В норме наш эндотелий (внутренняя выстилка сосудов) гладкий и защищен. Но постоянная "бомбардировка" пародонтопатогенными бактериями, прежде всего Porphyromonas gingivalis, вызывает системное воспаление. Эти бактерии способны поражать стенки артерий, вызывая дисфункцию эндотелия и ускоряя формирование атеросклеротической бляшки, повышать агрегацию тромбоцитов, то есть напрямую способствовать тромбообразованию", - объяснил врач.

Кроме того, пародонтит долгое время протекает практически бессимптомно. Небольшая кровоточивость десен, легкий запах, незначительная подвижность зубов - многие списывают это на "жесткую щетку" или возраст. Если ваши десны кровоточат при чистке - это не косметическая проблема, это прямой сигнал к действию.

"Метаанализы показывают: наличие тяжелого пародонтита повышает риск инфаркта миокарда примерно в 2,5 раза, а инсульта - в 2 раза. Этот вклад сопоставим с такими факторами, как высокий уровень "плохого" холестерина или курение. Но в отличие от холестерина, очаг хронического воспаления во рту можно устранить за несколько визитов к стоматологу. Кардиологи давно включили пародонтит в список независимых факторов риска сердечно-сосудистых катастроф. Пациентам с артериальной гипертензией, перенесенным инфарктом или инсультом я настоятельно рекомендую пройти полное пародонтологическое обследование. Иногда лечение десен дает более выраженный эффект по снижению риска тромбозов, чем дополнительная доза статина", - рассказал доктор.