Найден способ восстановить суставы при артрозе

Ученые из Йельского университета разработали экспериментальный метод лечения остеоартроза, который не только уменьшает боль, но и помогает восстанавливать поврежденный хрящ. Результаты исследования опубликованы в журнале Bioactive Materials (BM), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи обнаружили, что препарат лакосамид, который уже применяется для лечения эпилепсии, способен воздействовать на белок Nav1.7. Ранее считалось, что этот белок участвует главным образом в передаче болевых сигналов, однако оказалось, что он также играет важную роль в клетках хрящевой ткани. В экспериментах блокировка Nav1.7 не только снижала болевые ощущения, но и помогала замедлять разрушение хряща и стимулировать его восстановление.

Для доставки препарата ученые создали специальный гидрогель на основе коллагена. В охлажденном виде он остается жидким и может вводиться через шприц, а после попадания в сустав превращается в гелеобразный резервуар, который постепенно высвобождает лекарство в течение нескольких недель. Благодаря этому одной инъекции хватало примерно на месяц действия.

В доклинических испытаниях такой подход оказался эффективнее ежедневного приема препарата внутрь и лучше защищал суставы от дальнейшего разрушения.